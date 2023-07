Met BNP Paribas hebben alle grootbanken de spaarrente opgetrokken: “Maar als spaarder kan je daar niet gelukkig van worden”

Van 0,15 naar 0,25 procent voor een gewone spaarrekening van BNP Paribas. Voor de Plus-rekening gaat het van 0,50 naar 0,75 procent, met een getrouwheidspremie van 1 in plaats van 0,50 procent. KBC maakte eerder al bekend dat ze de rente op de gewone spaarrekening verhoogt tot maximaal 0,90 procent. Belfius ging van 0,50 procent naar 0,90 procent en Argenta deed hetzelfde.

Dat is voor staatssecretaris van Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) voldoende, waardoor die niet langer wil ingrijpen op de vrije markt.

Toch blijft het rommelen in de marge. Dat zegt ook Pascal Paepen, docent Bank & Beurs en medeoprichter van Spaarvarkens.be. “Een kwart procent of 0,75 procent, als spaarder kan je daar niet gelukkig van worden. De rentes op een klassieke spaarrekening blijven heel erg laag. Maar dat is ook nooit anders geweest. Uitzonderin was 2009, toen tijdens de crisis banken geld nodig hadden. De spaarrente werd toen opgetrokken tot 4 procent. Maar dat is nu niet het geval.”

Enkel buitenbeentjes MeDirect, Keytrade en Santander geven wel hogere rentes. “Dat zijn echte cost-cutters, ze werken enkel online, hebben minder personeel en minder vaste kosten. Zij kunnen het zich permitteren om op die manier klanten aan zich te binden.”

Pascal Paepen

Staatsbon

Ondanks de lage rentes én de hoge inflatie, blijven we ons geld echter op de zogezegde veilige spaarboekjes zetten. Bijna 300 miljard euro staat daar intussen geparkeerd. “En doordat de spaarrentes nu een beetje worden opgetrokken, worden spaarders eigenlijk aangemoedigd om vooral niets te doen. Nochtans blijven wij ervoor pleiten om echt af te stappen van dat spaarboekje.”

Wie heel defensief en zonder risico’s toch ergens zijn geld kwijt moet, is beter af in de nieuwe staatsbon die minister Vincent Van Peteghem eind deze zomer op tafel wil leggen. “Het is een interessanter product dan een spaarboekje. Met 3 procent rente en mogelijk nog een daling van de roerende voorheffing, heb je een veilige belegging die meer opbrengt dan het beste spaarboekje”, zegt Paepen. “De minister heeft duidelijk geluisterd naar de kritiek dat trouwe spaarders te weinig rente krijgen op hun spaarboekje en ontwikkelde een product dat kan concurreren met de spaarboekjes.”

Maar de econoom is er zeker van dat we ook nu niet massaal ons geld zullen verhuizen. “Er zullen echt wel wat mensen intekenen op de staatsbon, maar de grote meerderheid blijft toch vastzitten in een spaarrekening. En dat is jammer.”