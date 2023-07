Zelfs de genomineerden voor Ref van het Jaar duidde hij alleen aan: scheidsrechtersbaas Bertrand Layec steeds meer onder vuur

Het vertrouwen in onze arbitrage is naar een historisch dieptepunt gezakt. Bertrand Layec (58) is daarvoor als technisch directeur de eindverantwoordelijk en ligt dan ook onder vuur. Bij de clubs, maar ook binnen zijn eigen korps. Een verhaal van bijna-stakingen, discussies over lonen en een te hoog ‘cavalier seul’-gehalte.

Het Professional Refereeing Department (PRD) beseft dat er na het afgelopen seizoen iets moet gebeuren. Daarom werd er in Tubeke de afgelopen maanden gewerkt aan een plan dat de communicatie over en vooral de prestaties van onze scheidsrechters moet verbeteren.

Afgelopen donderdag werden de contouren van dat plan voorgelegd aan verschillende vertegenwoordigers van de Belgische profclubs. Eén van de belangrijkste punten die het PRD communiceerde, is dat het niet alleen meer (semi)professionele maar ook beter betaalde (video)scheidsrechters wil.

De refs ergeren zich immers al langer aan de in hun ogen lage (VAR-)vergoedingen. Even werd zelfs over een staking gesproken, maar zo’n vaart zal het voorlopig niet lopen. Een Belgische scheidsrechter krijgt nu bovenop zijn semiprofessioneel loon als ref – dat hij dus naast het salaris van zijn dagjob ontvangt – 2.000 euro bruto per gefloten wedstrijd. Een wedstrijd als VAR levert 400 euro bruto op. Daarmee verdienen de Belgische refs minder dan hun collega’s in onze buurlanden. Hun laatste opslag dateert bovendien al van vier jaar geleden.

Wie moet loonsverhoging betalen?

De vraag is nu vooral wie een eventuele loonsverhoging zou moeten betalen. Officieel is de voetbalbond, waarbinnen het PRD zetelt, de werkgever van de scheidsrechters en dus verantwoordelijk voor hun loon, en de operationele kosten van de arbitrage. Daarvoor krijgt de voetbalbond wel financiële steun van de clubs. Van daaruit vloeit er, bovenop vergoedingen van enkele duizenden euro’s per wedstrijd, jaarlijks meer dan 5 miljoen euro richting voetbalbond. Dat geld wordt voor de goeie orde niet alleen voor de arbitrage gebruikt.

Herbert Fandel en Bertrand Layec. — © BELGA

Om haar plan in uitvoering te brengen is het PRD de komende drie jaar op zoek naar 2 miljoen euro extra, zo viel donderdag te horen. Binnen de Pro League heerst begrip voor de verzuchtingen van de refs en is in se niemand tegen een nieuwe loonsverhoging. Alleen wordt de vraag gesteld of er niet efficiënter kan worden omgesprongen met de middelen die nu al voorhanden zijn. Vooral het gebrek aan transparantie daarover stuit de clubs tegen de borst. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de lonen van de scheidsrechtersbazen die intussen al met zeven zijn. Met name: voorzitter van het Professional Refereeing Board Herbert Fandel, technisch directeur Bertrand Layec, operationeel directeur Stephanie Forde, hoofd opleiding Frank De Bleeckere, hoofd technologie Dieter De Naeyer, VAR-manager Frédy Fautrel én VAR-coördinator Christof Dierick. Te veel bazen voor te weinig resultaten, klinkt het binnen de Pro League.

De naam die daarbij het vaakst valt, is die van Layec, die in 2019 door toenmalig CEO Peter Bossaert werd aangesteld en als technisch directeur de eindverantwoordelijke is voor de sportieve prestaties van de refs. Clubleiders zien naar eigen zeggen te weinig vooruitgang sinds zijn aanstelling. Vooral de gebrekkige communicatie en het gebrek aan transparantie bij grote fouten wordt daarbij gehekeld. Bovendien valt te horen dat Layec in die discussies weinig tegenspraak duldt.

Geen inspraak bij aanduidingen

Niet alleen de profclubs stellen zich vragen bij het functioneren van de Fransman, ook binnen het scheidsrechterskorps zelf botst zijn manier van werken op steeds meer onvrede. Zo is Layec in zijn eentje verantwoordelijk voor de aanduidingen van onze refs. Layec bepaalt dus alleen welke scheidsrechter welke wedstrijd mag fluiten. Af en toe wordt door een collega binnen het PRD wel ingegrepen omdat Layec zich als Fransman niet altijd even goed bewust is van alle gevoeligheden binnen de Belgische competitie.

Hoewel hogeschool UCLL met het Referee Information System enkele jaren geleden een computergestuurd evaluatiesysteem opzette voor het PRD, en er dus objectieve criteria beschikbaar zijn, baseert Layec zich voor de aanduidingen vooral op zijn buikgevoel en persoonlijke voorkeuren. Een voorbijgestreefde manier van werken die voor veel ergernissen zorgt bij de refs en assistenten. Dat Layec bij de Pro League Awards onlangs ook nog eens eigenhandig de drie genomineerden aanduidde waarop kon worden gestemd, oogstte nog meer onbegrip binnen de voetbalwereld.

Jonathan Lardot werd uiteindelijk verkozen tot Ref van het Jaar. — © Dick Demey

Binnen het plan dat bij het PRD op de tekentafel ligt, is het dan ook de bedoeling dat de aanduidingen vanaf komend seizoen op een andere manier gebeuren. Met meer overleg tussen verschillende leden van het PRD en vooral met meer oog voor objectieve criteria. Dat zou de motivatie en bijgevolg ook de prestaties van onze Belgische refs ten goede moeten komen. Op de verhoopte loonsverhoging zullen ze vooralsnog even moeten wachten.