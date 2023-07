Tweede dodelijk slachtoffer nadat gebouw op 21 juni instortte in Parijs

Een vrouw die ernstig gewond raakte toen een gebouw op 21 juni instortte in Parijs, is overleden aan haar verwondingen. Dat meldt Le Parisien en het nieuws wordt bevestigd aan AFP.

Het gaat om het tweede dodelijke slachtoffer na de instorting van het appartementsgebouw. Vorige week werd nog een lichaam aangetroffen onder het puin.

Het 17e-eeuwse gebouw aan de Rue Saint-Jacques stortte op 21 juni in na een ontploffing, gevolgd door een brand. In het gebouw was de Paris American Academy gehuisvest, een privéschool gespecialiseerd in mode. De oorzaak van de explosie die tot de instorting leidde, is nog altijd niet bekend.

LEES OOK. Week na zware explosie in Parijs lichaam gevonden onder puin