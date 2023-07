Edwin van der Sar getroffen door hersenbloeding, voormalig topkeeper stopte eerder als Ajax-directeur omdat hij “op” was

Voormalig topdoelman Edwin van der Sar (52), die speelde bij onder meer Nederland, Ajax, Juventus en Manchester United, kreeg een hersenbloeding op vakantie op een Kroatisch eiland. Hij ligt momenteel op intensieve verzorging in een lokaal ziekenhuis en zijn toestand is stabiel, zo melden verschillende Nederlandse media.

Van der Sar stapte eind mei op als algemeen directeur van Ajax, de club waarmee hij als doelman vele successen behaalde. Hij gaf aan helemaal op te zijn na 10,5 jaar de club te hebben geleid en de laatste maanden veel kritiek over zich heen te hebben gekregen.

“Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en andere dingen te gaan doen”, zei Van der Sar toen.

Na zijn spelerscarrière keerde Van der Sar in januari 2013 terug naar Ajax, waar hij eerst bestuurder was en in november 2016 algemeen directeur werd.