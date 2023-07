Ontsnapte kat verstoort treinverkeer in Parijs: uur vertraging voor hogesnelheidstrein

De kat van een treinreiziger was er donderdag in geslaagd om in Gare de Lyon, een druk station in het oosten van Parijs, te ontsnappen aan zijn reisgezelschap. Het dier had zich vervolgens onder de hogesnelheidstrein richting Nice verschanst.

Omdat de kat niet uit eigen beweging onder de trein vandaan kwam, besliste de Franse spoormaatschappij SNCF om de elektriciteitstoevoer naar het spoor te onderbreken. Daarna kon de kat op een veilige manier worden weggehaald. De tgv naar Nice vertrok donderdagmorgen uiteindelijk om 11.10 uur, een uur later dan voorzien.

Dinsdag had een Franse rechtbank de SNCF nog veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding wegens het doodrijden van een kat. In januari was ‘Neko’ in het station Paris-Montparnasse eveneens onder een stilstaande trein gedoken. De Franse spoormaatschappij had toen geweigerd om het vertrek van de trein uit te stellen, waardoor Neko om het leven kwam.