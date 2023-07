Amerikaanse klimaatgezant John Kerry plant bezoek aan China

Dat bezoek komt op een moment dat de twee grootmachten opnieuw voorzichtig de relaties proberen te verbeteren na maanden van spanningen. Zo was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vorige maand nog in Peking en is de minister voor Financiën Janet Yellen deze week in het land.

Het wordt de derde reis van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken naar China sinds hij door president Joe Biden werd benoemd tot speciaal klimaatgezant.

In een interview met de New York Times zei Kerry dat de reis volgende week zal doorgaan en dat hij op zoek gaat naar een “echte samenwerking” met Peking. “China en de Verenigde Staten zijn de twee grootste economieën ter wereld en zijn ook de twee grootste vervuilers. Het is duidelijk dat we een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om tot overeenstemming te komen”, verklaarde hij aan de New York Times.

De Amerikaanse regering denkt dat klimaatverandering een van de domeinen is waarop de twee grootmachten kunnen samenwerken. China schortte de klimaatbesprekingen afgelopen zomer echter op wegens spanningen met de VS over Taiwan.