Nederlandse regering valt over asielbeleid

Maandenlang werd er al gediscussieerd over het asielbeleid van Nederland. De voorbije dagen werd de discussie over het migratiepakket intenser en stonden de verschillende regeringspartijen lijnrecht tegenover elkaar.

Woensdag kwam het dossier tot ontploffing toen de VVD, de partij van premier Mark Rutte, een stevig eisenpakket op tafel legde dat de instroom van asielzoekers zou moeten verminderen. Concreet wilde hij een quotum bij gezinshereniging van maximaal 200 kinderen per maand. Ook pleitte hij voor de invoering van een ‘tweestatusstelsel’, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen vluchtelingen die permanent in Nederland blijven, en mensen die tijdelijk bescherming nodig hebben.

Hij kreeg daarin de steun van de CDA maar beide partijen stonden tegenover de twee andere coalitiepartijen, D66 en de ChristenUnie. Voor die twee laatste partijen was het een onbespreekbaar voorstel. De val van de regering hing dan ook al enkele dagen in de lucht. Vrijdag vond in Den Haag een ultiem crisisoverleg plaats waarop een compromisvoorstel van de staatssecretaris voor Asiel, Eric van der Burg, werd besproken. Nederlandse media melden dat dit niets heeft opgeleverd, waardoor er na 543 dagen een einde komt aan de regering-Rutte IV. Het Nederlandse nieuwsagentschap ANP meldt op basis van verschillende bronnen dat ChristenUnie, de kleinste partij in de coalitie, het initiatief heeft genomen voor de val van de regering. De houding van de liberale partij VVD, de partij van minister-president Rutte, zou daarin een belangrijke rol hebben gespeeld.

Nieuwe verkiezingen

Nederland kan zich nu opmaken voor nieuwe verkiezingen, waarschijnlijk in het najaar. Het kabinet komt vrijdagavond rond half 10 nog als geheel bij elkaar, waarna premier Rutte een persconferentie zal geven.

Minister Adriaansens (Economische Zaken, VVD) spreekt op weg naar de kabinetsbijeenkomst van een teleurstelling: “Dit is vreselijk. We zijn keihard aan het werk en je hoopt altijd dat je eruit komt.” D66-onderwijsminister Dijkgraaf zegt “gemengde gevoelens” te hebben.

Volgens verschillende bronnen zal Rutte vanavond nog zijn ontslag aanbieden, wat inhoudt dat het kabinet een demissionair kabinet wordt. De koning is echter momenteel op vakantie, het is nog niet duidelijk of die daarvoor zal terugkomen of dat het ontslag op een andere manier kan worden aangeboden.

De oppositie liet vrijdag alvast weten dat het uitkijkt naar de verkiezingen. “Snel verkiezingen nu. Adieu Rutte”, schreef Geert Wilders, partijleider van de PVV op Twitter.

“Wij willen snel nieuwe verkiezingen. Want Nederland heeft behoefte aan een kabinet dat daadkracht toont en keuzes maakt. Dan kunnen we kiezen voor een socialere en groenere koers”, aldus Attje Kuiken, de fractievoorzitter van de PvdA.

Ook bij de SP zijn ze tevreden. “Eindelijk stapt Rutte op. Er zijn meer problemen gecreëerd dan opgelost. Zondag 17 september trappen wij de campagne af op de Koekamp in Den Haag. We zijn er klaar voor”, klinkt het bij Lilian Marijnissen van de SP.