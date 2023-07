Ivan De Witte krijgt 2,5 miljoen euro, Michel Louwagie 1,5 miljoen voor verkoop AA Gent

Zonder tegenslagen is AA Gent eind juli in het bezit van Sam Baro. Zoals bekend betaalt de ondernemer uit Assenede maximaal 7,75 miljoen euro om de huidige aandeelhouders uit te kopen en stamnummer zeven om te vormen van een cvba met sociaal oogmerk naar een naamloze vennootschap.

In de huidige structuur bestaan er verschillende aandelen: zogenaamde A1, A2 en A3-aandelen, alsook P-aandelen (Personeelsaandelen). Die zijn niet evenveel waard. Zo blijkt dat A1-aandelen nu aan 1.000 euro per stuk worden verkocht, A2 aan 650 euro, A3 aan 250 euro. Voorzitter Ivan De Witte bezit 2.500 A1-aandelen en krijgt dus 2,5 miljoen euro. CEO Michel Louwagie heeft er 1.500 en verwerft zo 1,5 miljoen euro. Nog drie anderen hebben vijfhonderd A1-aandelen en strijken een half miljoen euro op: clubadvocaat Patrick Devers, bestuurslid Marc Dewispelaere en Frans Verheeke, ex-topman van VDK. De A3-aandeelhouders, oorspronkelijk 37 in aantal, krijgen bijvoorbeeld 5.000 euro voor hun 20 stuks. Sommigen van hen zullen dat bedrag teruggeven aan de club.

© Inge Kinnet

Nochtans werd oorspronkelijk, bij de oprichting van de cvba, gezegd dat de aandelen eigenlijk niets waard zouden zijn aangezien niemand van de aandeelhouders zelf ooit geld investeerde in AA Gent. “Monopoly-aandelen”, noemde schepen Sophie Bracke het aanvankelijk. Toch verklaarde de stad zich hiermee akkoord, bij wijze van beloning voor het traject dat De Witte, Louwagie en co. aflegden sinds de club in 1999 aan de rand van de afgrond stond. Zij turnden een bijna failliete groep om in een gezonde topclub en mogen daar nu een graantje van meepikken. De Witte werkte 21 jaar onbezoldigd en krijgt nu het equivalent van tien jaar ‘loon’ als voorzitter, terwijl het voor anderen als een gouden handdruk geldt.

© Inge Kinnet

Het wordt door de stad ook beschouwd als een garantie. Een zeer belangrijke nuance waarom de verkopers van A1-aandelen vergoed worden, is namelijk dat ze straks borg staan in geval van wantoestanden. Met andere woorden: mocht Sam Baro ooit lijken in de kast aantreffen, dan kan hij de schade alleen op de A1-aandeelhouders verhalen. Anderen riskeren die zware financiële claims niet.

Toch zal dit voor discussie zorgen. Dat bijvoorbeeld Bart Verhaeghe bij een verkoop van Club Brugge vele malen meer zal opstrijken – zonder zelf een euro te betalen bij de overname – hoeft geen argument te zijn. Dat het dezer dagen gebruikelijk is dat bestuurslui zichzelf betalen of succesbonussen gunnen dan weer wel. Doorgaans gebeurt dat niet zo transparant als nu bij AA Gent.