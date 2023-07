VIDEO. 18-jarige aanwinst verovert meteen alle harten van Real Madrid-fans wanneer hij zijn ontroerde mama troost bij voorstelling

Het 18-jarige Turkse toptalent Arda Güler is vandaag voorgesteld bij Real Madrid. De middenvelder die overkomt van Fenerbahçe zat keurig in het pak en liet weten dat hij als (offensieve) middenvelder vooral veel hoopt te leren van Luka Modric. Maar hét gespreksonderwerp achteraf was een vertederend moment waarop zijn mama de tranen in haar ogen kreeg en Arda haar troostte.