Lijst Dedecker werkt aan comeback na de zomer: “Anders dreigt er complete chaos na de verkiezingen”

Een groep rond Kamerlid Jean-Marie Dedecker heeft de gesprekken over een eventuele doorstart van LDD opgedreven. Zoon Dimitri Dedecker is in ieder geval voorstander. “Het momentum is er”, zegt hij.

Doet Lijst Dedecker (LDD) volgend jaar opnieuw mee aan de verkiezingen? De vraag ligt al enkele maanden heel concreet op tafel bij een groep getrouwen rond Jean-Marie Dedecker, en de komende weken worden die gesprekken opgedreven. Het doel is om tegen het einde van de zomer een definitieve beslissing te nemen.

Of de doorstart er echt komt, hangt vooral van boegbeeld Jean-Marie Dedecker zelf af. Hij is momenteel burgemeester van Middelkerke en federaal Kamerlid, maar intussen ook al de zeventig voorbij. Hij zou nog steeds twijfelen. Zijn zoon Dimitri is alvast voorstander van zo’n nationale doorstart. Hij is in Nieuwpoort actief met LDD, en is nu ook betrokken bij een eventueel nationaal scenario.

“Ik ben de voorbije maanden overtuigd geraakt”, zegt hij. “Het momentum is er. Er is in Vlaanderen nood aan een liberale partij die zich aan zijn principes houdt. Bovendien stevenen we na de verkiezingen af op een complete chaos. De mensen zijn kwaad en kiezen massaal voor Vlaams Belang. Lijst Dedecker zou daar een waardig alternatief voor kunnen zijn. Anders dreigt er na de verkiezingen complete chaos, met alle partijen behalve Vlaams Belang die samen een regering moeten vormen.”

Comeback

Maar of het echt zover komt, hangt dus af zijn vader en of die de handschoen nog eens wil opnemen. Jean-Marie Dedecker heeft de partij in 2007 opgericht, nadat hij bij Open VLD was buitengezet. Dat had ook onmiddellijk veel succes, maar was van korte duur. In 2010 nam de partij voor het laatst in heel Vlaanderen deel aan de verkiezingen. In 2019 stond Dedecker als onafhankelijke op de N-VA-lijst in West-Vlaanderen, hij zetelt sindsdien in de Kamer.

Al sinds oktober van vorig jaar lopen de gesprekken over een mogelijke doorstart. Ook Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek, is daarbij betrokken. Hij zetelde tussen 2009 en 2014 voor LDD in het Vlaams Parlement. “Ik ben er in ieder geval klaar voor”, zegt hij. Al wil hij nog niks kwijt voor de concrete plannen. “Het is aan Jean-Marie om te beslissen.”

