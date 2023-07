Na lang verzet verscheept Washington omstreden clusterbommen naar Oekraïne

De Verenigde Staten gaan omstreden clusterbommen leveren aan Oekraïne. Onder druk van mensenrechtenorganisaties en de landen die clusterbommen in de ban hebben gedaan, aarzelde Washington lang over de levering. Toch besloot de regering-Biden om de omstreden munitie nu toch te sturen, als onderdeel van een nieuw militair steunpakket ter waarde van 800 miljoen dollar.

President Joe Biden heeft zich lang verzet tegen de vraag van Kiev naar clustermunitie. “Het is een moeilijke beslissing. We hebben het enige tijd uitgesteld”, zei Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, vrijdag. Volgens hem heeft president Joe Biden uiteindelijk “de juiste” beslissing genomen en de knoop doorgehakt om de levering goed te keuren. De president heeft de beslissing genomen in overleg met de bondgenoten en na een “unanieme aanbeveling” van zijn regering, zo klinkt het nog. “We laten Oekraïne niet weerloos achter.”

Kiev vroeg zijn bondgenoten al langere tijd om clustermunitie, omdat het denkt zo makkelijker door de Russische verdedigingslinies te breken. “Clusterbommen hebben een buitengewone psycho-emotionele impact op de Russische strijdkrachten”, zegt de Oekraïense politieke adviseur Mykhailo Podoljak.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Joe Biden vrijdagavond bedankt voor de “onmisbare” militaire hulp die de Verenigde Staten leveren aan zijn land. “Een bijtijds, breed en broodnodig militair hulppakket van de Verenigde Staten”, schrijft Zelenski op Twitter. “We zijn het Amerikaanse volk en president Joe Biden dankbaar voor de beslissende stappen om Oekraïne dichter bij een overwinning over de vijand te brengen.” De Oekraïense president heeft het over een “uitbreiding van de Oekraïense defensiecapaciteiten” met “nieuwe tools voor de herovering van ons land”.

Ontmijning

Oekraïne wil het wapen niet alleen omdat het effectiever is tegen de vijand. Het is ook een ‘economischer’ wapen dan de 150 millimeter projectielen die de houwitsers momenteel afvuren en die langzaam opraken. Kiev liet weten, nu het tegenoffensief is losgebarsten, dagelijks zo’n zeven- tot negenduizend van dergelijke granaten af te schieten. De Amerikanen zijn in staat om de clusterbommen relatief snel te leveren, omdat ze de wapens in groten getale hebben opgeslagen. Er zouden drie miljoen granaten klaarliggen.

Resten van clustermunitie in een veld in het oosten van Oekraïne. — © AFP

Volgens de VS heeft Oekraïne “schriftelijke garanties” heeft gegeven over het gebruik van de omstreden wapens. De risico’s voor de burgers moeten zo veel mogelijk worden beperkt. Kiev heeft zich er ook toe verbonden om de nodige inspanningen te leveren voor de ontmijning van het grondgebied in de toekomst. Die ontmijning zal hoe dan ook nodig zijn omdat Rusland al sinds het begin van de invasie clustermunitie gebruikt.

Onontplofte springtuigen

Clusterbommen zijn bijzonder omstreden. Ze kunnen vanuit een vliegtuig worden afgeworpen of door een houwitser worden afgevuurd. Na lancering gaan de bommen open en kunnen ze tot wel honderden kleinere explosieven over een groot gebied verspreiden.

Een Oekraïense ontmijner houdt een projectiel van een clusterbom vast. Clustermunitie bestaat uit honderden kleine springtuigen die uit — © REUTERS

Clusterwapens zijn door meer dan honderd landen verboden, omdat een deel van de springtuigen onontploft blijft liggen en de projectielen burgers ook na de oorlog zwaar treffen. De chef van de VN, António Guterres, heeft vrijdag Moskou en Kiev opgeroepen te stoppen met het gebruik van clusterwapens. Ook mensenrechtenorganisaties voeren al lange tijd actie tegen clustermunitie. Patrick Wilcken van Amnesty International herhaalde vrijdag dat dergelijk wapentuig “willekeurig” onbeschrijfelijk leed veroorzaakt aan burgers in heel de wereld en in een aantal gevallen zelfs tientallen jaren nadat de strijd is beëindigd.

Vietnam en Irak

De keuze voor het wapen is ook in de Verenigde Staten controversieel. In Vietnam vallen er nog altijd doden als gevolg van de mini-explosieven die tijdens de oorlog uit clusterbommen vielen. De Amerikanen zelf gebruikten clustermunitie voor het laatst tijdens de oorlog in Irak. Geschrokken door het dodelijke effect op de Iraakse burgerbevolking zag de Amerikaanse legerleiding er destijds van af om de bommen nog langer in te zetten in het conflict. Nu claimt de VS dat bij Amerikaanse clusterbommen “slechts minder dan 3 procent” van de explosieven niet zou ontploffen, terwijl het faalpercentage van Russische clusterbommen op 40 procent ligt.

Ruim 120 landen hebben de Convention on Cluster Munitions (CCM) onderschreven, waarbij naast het gebruik ook de opslag, productie en het vervoer van het uiteenspattende wapen is verboden. Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten hebben dat verdrag echter nooit ondertekend. Het inzetten van clusterbommen is niet strafbaar volgens internationaal recht als het tegen militaire doelen is gericht. Wordt het tegen burgers ingezet, dan is het wel strafbaar.