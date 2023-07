18-jarige aanwinst van Club Brugge schittert op EK U19

Barbera, hier scorend voor FC Barcelona. — © NurPhoto via Getty Images

Víctor Barberá, de 18-jarige Catalaanse aanvaller die Club Brugge wegplukte bij het B-elftal van FC Barcelona, laat mooie statistieken optekenen op het EK U19 op Malta. In de eerste groepsmatch scoorde hij de tweede treffer voor Spanje tegen IJsland (eindstand: 1-2) en in de tweede groepsmatch tegen Griekenland (0-5-zege) scoorde hij twee keer en gaf hij een assist.

Víctor Barberá was een van de drijvende krachten van Spanje, dat meer dan een maat te sterk was voor Griekenland en had zelfs een hattrick kunnen scoren, ware het niet dat de Griekse keeper (2x) en een verdediger hem van een hattrick hielden.

Spanje staat aan de leiding in groep B en is al verzekerd van een van de eerste twee plaatsen waaraan een ticket voor de halve finales vast hangt. De Belgische U19 wist zich niet te kwalificeren voor de eliteronde.