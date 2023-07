Illegale rave bezig op Groot Schietveld in Brecht: feestvierders stromen toe, politie zet ingangen af

De illegale raveparty die vrijdag werd aangekondigd, is begonnen in het Groot Schietveld, op de grens tussen Brecht en Wuustwezel. Honderden feestvierders stroomden in de loop van vrijdagnacht toe, de politie is ter plaatse en heeft op verschillende plaatsen de ingangen afgezet.

Na de aankondiging van de rave werden onmiddellijk maatregelen genomen in onder meer Sint-Truiden, waar in april een grote meerdaagse rave plaatsvond. Later werd aangekondigd dat het illegale feest zou plaatsvinden in Glabbeek in Vlaams Brabant, waarna ook daar de burgemeester verregaande maatregelen trof.

Uiteindelijk blijken de organisatoren te zijn uitgeweken naar het Groot Schietveld, een natuurdomein op de grens tussen Brecht en Wuustwezel. Er zijn al enkele honderden feestvierders aanwezig, net als de politie. Die heeft de ingangen van het domein afgezet en zet onder meer drones in boven het domein, maar grijpt volgens onze informatie voorlopig verder niet in.

De provinciale fase van het rampenplan zou zijn afgekondigd.

