Zeker tien doden na hevige stortregen in Ivoorkust

Zeker tien personen zijn donderdagnacht overleden na hevige stortregens in Abidjan, in het zuiden van Ivoorkust. Volgens de militaire brandweerdienst GSPM veroorzaakte het noodweer verschillende aardverschuivingen.

“We hebben tien doden geteld, negen in Yopougon en één in Cocody-Angré”, twee wijken van de stad Abidjan, aldus een brandweerkapitein. In een industriewijk in Yopougon vond rond 3 uur een eerste aardverschuiving plaats, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Bij een tweede aardverschuiving in hetzelfde gebied overleden nog eens vier mensen en raakten zeven anderen gewond.

Verder werd zaterdagochtend een lichaam van een negende slachtoffer onder het puin gehaald in een ander deel van Yopougon. En in Cocody werd een persoon door het water gegrepen, verduidelijkte de brandweerkapitein. Mogelijk stijgt de dodentol later nog.