Binnen jaar na vorige werken ligt helft van straten alweer open

De afstemming van wegen- en nutswerken kan een pak beter. In bijna de helft van de buurten waar werd gewerkt, volgt binnen een jaar een nieuwe ingreep. Dat leert dataonderzoek van De Tijd zaterdag. Vorig jaar waren er 29.500 werven in opdracht van steden en gemeenten, nutsbedrijven of overheidsdiensten zoals Wegen en Verkeer. Meer dan de helft nam minstens 50 vierkante meter in.

De gas- en elektriciteitsnetbeheerder Fluvius tekent voor de meeste werken. Ruim vier op de tien grondwerken die in 2022 werden opgestart, gebeurden door of in opdracht van Fluvius. De netversterking om de toestroom van elektrische wagens, laadpalen en zonnepanelen de baas te kunnen, drijft die cijfers straks nog verder op.

De aankomende explosie aan openbare werken plaatst lokale besturen en nutsbedrijven voor een almaar moeilijker organisatorisch vraagstuk. De coördinatie van duizenden werven blijkt nu al problematisch, leert het dataonderzoek op basis van de Vlaamse wervendatabank.

Op bijna de helft van de locaties waar in 2022 grondwerken werden opgestart, kwamen binnen een jaar en in de onmiddellijke omgeving opnieuw arbeiders of onderaannemers langs. Voor zowat een derde van de plaatsen gebeurde dat zelfs binnen zes maanden. De sperperiode dat na bepaalde werken twee tot vijf jaar geen nieuwe werken kunnen worden gestart op dezelfde plek, wordt te vaak doorbroken.

Bevragingen van de zelfstandigenorganisatie Unizo leren dat 70 procent van de ondernemers een daling van de omzet ziet tijdens werken. Ook na afloop ervaart een kwart nog omzetverlies.