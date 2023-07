Provinciaal rampenplan afgekondigd voor illegale rave op Groot Schietveld: “Verlaat terrein, daar ligt niet-ontplofte oorlogsmunitie”

“De rave is diep in de nacht begonnen”, aldus Berx bij VRT NWS. “Om 5.41 uur heb ik dan het provinciale rampenplan afgekondigd, nadat dat eerst op gemeentelijk niveau was gebeurd.” Berx benadrukt dat het Groot Schietveld geen veilige omgeving is. “Het gaat om een actief militair domein waar schietoefeningen plaatsvinden”, zegt ze. “Er ligt dus niet-ontplofte oorlogsmunitie. Het is risicovol en gevaarlijk om er te zijn.”

“Uiteraard wordt de situatie door het provinciaal coördinatiecomité op de voet gevolgd”, aldus Berx. “Ook met de brandweer. We willen te allen tijde vermijden dat er brand ontstaat, want het is code geel.” Twee jaar geleden ontstond er nog een grote natuurbrand op het terrein nadat militairen er hadden geoefend met brandbare lichtspoorkogels. Honderden hectaren bos en heide werden er in de as gelegd. De ordediensten beschikken ook over dronebeelden om de situatie op de voet te volgen.

“Aangespoord om terrein te verlaten”

Berx wil voorlopig nog niet veel details geven over wat de politie van plan is met de 200 feestvierders die er al aanwezig zijn. “Zij worden actief aangespoord om zo snel mogelijk het terrein te verlaten.” Alle toegangswegen tot het gebied werden vanochtend een tijdlang afgesloten door de politie. “Nu worden die systematisch gecontroleerd”, zegt Berx.

De gemeente Brasschaat laat intussen weten dat de afritten van Sint-Job, Brecht en Kleine Bareel op de E19 afgesloten zijn om extra toestroom naar het domein te vermijden. “Politie en Defensie proberen de overlast tot een minimum te beperken”, aldus nog het gemeentebestuur. “Het provinciaal coördinatiecomité volgt de situatie op de voet.”