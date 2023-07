Iran hangt twee mannen op die betrokken waren bij dodelijke aanslag

Iran heeft zaterdag twee mannen opgehangen die betrokken waren bij de aanval op het sjiitische heiligdom Sjah Tsjeragh in Shiraz, in het zuiden van het land. Dat meldt het officiële Iraanse persbureau Irna. Bij die aanslag vielen in oktober dertien doden.

De twee werden bij zonsopgang in het openbaar opgehangen in Shiraz, een miljoenenstad in het zuiden van het land. De Afghanen waren in een omstreden proces veroordeeld als de vermoedelijke opdrachtgevers voor de aanslag. Iran houdt Islamitische Staat verantwoordelijk.

Het Sjah Tsjeragh-mausoleum is een belangrijk bedevaartsoord in Iran.