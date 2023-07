Nu ook officieel: belofteninternational Louis Patris beleeft “een droom” en verlaat OHL voor Anderlecht

Patris speelde tot 2015 bij de jeugd van Standard, waarna hij naar OH Leuven vertrok. Daar maakte hij op 1 maart 2021 zijn debuut voor de A-ploeg. Het afgelopen seizoen was Patris titularis bij de Leuvenaars en sprong hij in het oog van de bondscoach van de nationale beloften, Jacky Mathijssen. Sinds eind september 2022 verzamelde hij daar zes caps. Nu moet Patris bij Anderlecht de concurrentie aangaan met Michael Amir Murillo. Patris krijgt de tijd om zich te ontwikkelen bij paars-wit, want hij tekent een overeenkomst van vijf jaar.

“Het is een droom en een hele eer om voor deze club met zijn rijke geschiedenis te tekenen”, stelt Patris in een eerste reactie op de clubwebsite. “Ik wil erg graag mijn steentje bijdragen om met deze club opnieuw de top te bereiken. Ik kijk enorm uit naar de eerste trainingen en wedstrijden en kan niet wachten om het seizoen te beginnen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daags na de Deense spits Kasper Dolberg heeft Anderlecht zijn tweede versterking met het oog op het nieuwe seizoen te pakken. CEO Sports Jasper Fredberg reageert dan ook tevreden, nadat de voorbije weken kritiek was ontstaan na het uitblijven van versterkingen.

“Met Louis halen we een talentvolle, Belgische speler bij onze kern. Op de flank kan hij zich tonen met zijn snelheid en offensieve impulsen. We zijn erg tevreden dat we hem met een langdurig contract hebben kunnen vastleggen zodat hij zich bij ons verder kan ontwikkelen”