Zeker drie doden bij aanval op politiekantoor in Iran

Bij een aanval op een politiekantoor in het zuiden van Iran zijn minstens drie mensen om het leven gekomen. Volgens het nieuwsagentschap Tasnim zijn de slachtoffers een politieagent en twee aanvallers.

“Vier gewapende, niet-geïdentificeerde personen hebben de politiepost van Zahedan aangevallen”, aldus een veiligheidsverantwoordelijke van de provincie Sistan-Beloetsjistan, waarvan Zahedan de hoofdstad is. Er wordt melding gemaakt van zeker twee explosies en een hevig vuurgevecht.

Staatsmedia hebben het over een terreuraanslag. Dergelijke aanslagen gebeuren zelden in Iran, het is nog niet duidelijk wat de motieven van de aanvallers waren.