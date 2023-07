Verboden terrein voor iedereen, grotendeels afgebrand en unieke biotoop voor adders: dit is het Groot Schietveld

Het terrein waar de ravers vrijdagavond en zaterdagmorgen hun deejay-podium opstelden, maakt deel uit van het Groot Schietveld. Dat kreeg nationale bekendheid bij de enorme brand in april 2021. Het is na de Kalmthoutse Heide het tweede grootste natuurgebied van de provincie en strekt zich uit over het grondgebied van Brecht, Wuustwezel en Brasschaat.

Het driehoekige terrein heeft vanwege het beheer door de militairen, sinds het ontstaan van ons land, zijn oorspronkelijke natuurlijke heidebiotoop behouden. Het wordt gebruikt voor artillerie-oefeningen en andere militaire activiteiten. Net omdat het niet voor andere doeleinden werd ontwikkeld, heeft het ook een uniek karakter op vlak van fauna en flora: grote aaneengesloten droge en vochtige heide, vennen, hooilanden en errond uitgestrekte bossen.

Bekendste bewoners van het Groot Schietveld (er bestaat ook een Klein Schietveld, op grondgebied Brasschaat), zijn ongetwijfeld de adders. De populatie is bij de belangrijkste van West-Europa. Ook tientallen soorten broedvogels, zoals wespendief en nachtzwaluw leven er. En in 2017 zijn er slangenarenden gespot, op zoek naar een hapje. Naast het landschap van bos en hei zijn de dieren er dus talrijk. Ook de variëteit in planten is opmerkelijk. Het terrein, 1571 hectare groot, is beschermd natuurgebied.

Toch wordt het nog voor militaire oefeningen gebruikt: de militairen en Agentschap Natuur en Bos werken samen om het domein zo goed mogelijk te bewaren. Het ging wel vreselijk mis toen bij oefeningen in 2021 een brand ontstond en 700 hectare afbrandde en een naburige wijk met 400 woningen werd geëvacueerd. Het was niet de eerste brand daar, wel de grootste, en de kwestie van de verantwoordelijkheid kwam tot voor de rechtbank. De leidinggevende luitenant was schuldig, maar kreeg geen straf.

Het natuurgebied was wegens zijn gebruik als militair oefenterrein slechts beperkt toegankelijk voor het publiek via twee doorlopende wegen tussen Gooreind (Wuustwezel) en Overbroek (Brecht). Na enkele incidenten met onvoorzichtige bezoekers is in 2021 besloten de toegang tot het volledige gebied te verbieden. Er is altijd wel sprake geweest van ongeoorloofde toegang en bijvoorbeeld illegale ritjes met 4x4 wagens in het natuurgebied.

