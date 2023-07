Andere illegale rave vannacht wel stilgelegd: “Mensen bleven maar toestromen”

Overal zijn gemeentebesturen alert voor illegale feestgangers. In Glabbeek en Tienen patrouilleerden heel de nacht politieagenten, en ondertussen is er op het Groot Schietveld in Brecht volop een illegaal feest aan de gang. Ook in Oud-Heverlee kwamen vannacht feestgangers langs. “Rond twee uur kreeg ik een melding van onze politie”, zegt burgemeester Bart Clerckx. “Buren van de tunnel onder de E40 hadden last van luide muziek in de buurt. We hebben onmiddellijk ploegen ter plaatse gestuurd.”

Eenmaal aangekomen trof de politie een honderdtal feestende jongeren aan. “Er bleven maar feestgangers bijkomen”, zegt Clerckx. “We hebben de boel direct stilgelegd en de geluidsinstallatie in beslag genomen. Een jongeman moesten we aanhouden omdat die zich weerspannig gedroeg.”

Of de feestgangers van het buitenland kwamen, zoals in Brecht, kan de burgemeester niet zeggen. “Gelukkig waren we er vroeg bij, voor het feestje nog groter werd. Het begint altijd met een honderdtal mensen.”