Geblesseerde Yari Verschaeren trekt mee op stage met Anderlecht, Lucas Stassin blijft thuis

Anderlecht is vertrokken richting het oefenkamp in het Oostenrijkse Villach. De ploeg vliegt eerst naar Venetië waarna hen nog een busrit van dik twee uur wacht richting het Alpenland. Er zijn 27 spelers mee. De opvallendste naam daarbij is de geblesseerde Yari Verschaeren. Die moet nog maanden revalideren na zijn knie-operatie, maar wordt dicht bij de groep gehouden.

Ook keeper Hendrik Van Crombrugge vliegt mee hoewel de onderhandelingen met RC Genk lopen. Dat geldt ook voor Noah Sadiki die aan de mouw wordt getrokken door Burnley en Union. Logischerwijs zijn nieuwkomers Kasper Dolberg en Louis Patris ook van de partij, net als de teruggekeerde huurling Bogdan Mykhaylichenko die zich mag bewijzen.

Blinken uit in afwezigheid: Lucas Stassin en Amir Murillo. Die eerste liep vorige week een enkelblessure op in de oefenmatch. Die kwetsuur valt goed mee, maar de spits wil ook graag verhuizen naar Westerlo. Nu Dolberg is neergestreken is dat iets aannemelijker geworden. Murillo is er niet bij omdat hij interlands met Panama speelde en daarbij een spierblessure opliep. De medische staf van RSCA volgt de zaak op en Murillo zou zo’n 5 à 6 weken buiten strijd zijn.

Uiteraard zijn er voor dit trainingskamp ook enkele beloftevolle jongeren mee. In afwachting van een nieuwe doelman is Timon Vanhoutte de derde pion tussen de palen. Ook jongeren als Tristan Degreef, Luca Monticelli, Ismaël Baouf en Lucas Lissens die al mooie dingen lieten zien in deze voorbereiding mogen zich tonen in Oostenrijk. Voor Amando Lapage - de kleinzoon van Paul Van Himst - en Loïc Masscho was er geen vliegticket voorzien.

Ceo Sports Jesper Fredberg voegt zich zondag bij de ploeg nadat hij eerst een reis moest maken om met een potentiële nieuwkomer te praten.

De selectie Verschaeren, Kana, Ashimeru, Monticelli, Angulo, Baouf, Stroeykens, Coosemans, Debast, Degreef, N’Diaye, Delcroix, Diawara, Sardella, Dolberg,Van Crombrugge, Dreyer, Leoni, Lissens, Patris, Mykhaylichenko,, Raman, Sadiki, Arnstad, Vanhoutte, Amuzu, Vertonghen.