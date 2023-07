Franse rechter verbiedt mars tegen politiegeweld in Parijs

Een Franse rechter heeft een mars verboden die gepland stond voor zaterdag in de regio Parijs ter nagedachtenis van een man die stierf tijdens een arrestatie in 2016. De rechter haalde “de context van de rellen die volgden op de dood van Nahel” op 27 juni in Nanterre aan als basis voor haar beslissing.

De dood van de 17-jarige Nahel, die van dichtbij werd neergeschoten tijdens een verkeerscontrole in Nanterre, een voorstad ten westen van Parijs, zette het land in lichterlaaie, en veroorzaakte opeenvolgende onrustige nachten. In diverse Franse steden werden auto’s en vuilnisbakken in brand gestoken, openbare gebouwen beschadigd en winkels geplunderd. “Hoewel het geweld de afgelopen dagen is afgenomen, kunnen we niet aannemen dat alle risico’s op verstoring van de openbare orde zijn verdwenen”, aldus de rechtbank in een verklaring.

Verschillende vakbonden, linkse politieke partijen, en verenigingen hadden hun leden opgeroepen om dit jaar deel te nemen aan de herdenkingsmars voor Adama Traoré. Zij wilden naast de verboden ‘mars voor gerechtigheid’ ook een bijeenkomst houden op de Place de la République. Zijn oudere zus Assa Traoré wilde daar “de hele wereld vertellen dat onze doden het recht hebben om te bestaan, zelfs in de dood”. Maar zaterdagochtend werd ook die bijeenkomst verboden.

Ook in andere Franse steden, waaronder Marseille, Nantes, Rijsel en Straatsburg, zijn voor dit weekend demonstraties tegen politiegeweld aangekondigd.