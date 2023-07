Politie zoekt man die jongen (11) in bestelwagen probeert te lokken, mogelijk wilde hij eerder al kind ontvoeren

Het Antwerpse parket onderzoekt of er een link is tussen een poging tot ontvoering, op 27 juni in Schoten, en een eerdere poging in Lier, in november van vorig jaar. In beide gevallen wordt de verdachte omschreven als een dertiger met een bril met zwaar montuur én een opvallende tatoeage in de hals.

De feiten in Schoten speelden zich afgelopen maand, op 27 juni, tussen 15.30u en 16u af in de Emiel Blangenoisstraat. Op dat moment probeerde een verdachte een 11-jarige jongen te lokken in zijn witte bestelwagen.

De verdachte zou een man zijn van tussen de 35 en 40 jaar oud met een licht getinte huidskleur. Hij zou een bruin-grijze baard en snor hebben en zijn haar was strak naar achter gekamd. Opvallend was dat hij aan de rechterkant van zijn hals een paarse tatoeage had.

Op het moment van de feiten was hij volledig in het zwart gekleed. De man droeg een zwarte vest met rits en zwarte schoenen. Hij had een zwarte zonnebril op met een zwaar montuur.

De witte bestelwagen had een opschrift aan de passagierskant, een dubbele achterdeur en een schuifdeur aan de zijkant.

Tattoo in de nek

Afgelopen week verspreidde de politie en het parket ook al een robotfoto van een kinderlokker. De verdachte probeerde in november van vorig jaar een minderjarige te ontvoeren in de Kanaalstraat in Lier. Ook hier was de verdachte een man van tussen de 30 en 40 jaar oud. Ook had hij een bruin-grijze baard en snor én een opvallende tatoeage in de nek. De politie onderzoekt of het al dan niet om dezelfde persoon gaat.

Wie de mannen op de robotfoto meent te herkennen wordt verzocht om contact op te nemen met de politie via het tipformulier online of op het nummer 0800.30.300.