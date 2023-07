Zeker zeven doden bij ontploffing in Pakistan

Het ongeval gebeurde in de provincie Punjab, in het oosten van Pakistan. Door de explosie, die zou zijn veroorzaakt door een lek, schoot het voertuig in brand. “Onder de doden zijn drie kinderen en twee vrouwen”, aldus een woordvoerder van de hulpdiensten. Er zouden ook tien mensen met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Gastanks zijn in Pakistan verboden in schoolbussen en in het openbaar vervoer, maar de regels worden vaak overtreden. Volgens het Pakistaanse statistiekbureau sterven er elk jaar meer dan 4.000 mensen in het verkeer, door een combinatie van slechte wegen, slecht onderhouden voertuigen en roekeloos rijden.