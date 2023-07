Derde keer, goeie keer? Zinho Vanheusden keert terug naar Standard: “Hij is een echt kind aan huis”

Het wordt voor de verdediger al zijn derde periode aan de boorden van de Maas. Als jeugdspeler was hij van 2008 tot 2015 aan de slag bij Standard, als prof verdedigde hij vervolgens tussen januari 2018 en juli 2021 de kleuren van de Rouches.

In die tweede periode groeide hij uit tot kapitein en publiekslieveling op Standard. De Luikenaars huurden Vanheusden tussen januari 2018 en juli 2019 eerst anderhalf jaar van Inter. Ze namen hem vervolgens over voor een bedrag van twaalf miljoen euro. Inter nam een terugkoopoptie, van zestien miljoen euro, op in de overeenkomst en lichtte die twee jaar later, in de zomer van 2021.

“Zinho toonde een groot verlangen om terug te keren naar Standard en deze deal mogelijk te maken”, klinkt het bij sportief directeur Fergal Harkin. “Hij is een echt kind aan huis en een supertalent! Als hij niet afgeremd was geweest door verschillende blessures die zijn vooruitgang helaas vertraagden, denk ik dat hij vandaag waarschijnlijk een van de verdedigers op topniveau zou zijn. Maar hij is nog jong, zeer gemotiveerd en zal er alles aan doen om met behulp van de club van zijn hart de verloren tijd in te halen. Zijn kennis van Standard, zijn ervaring, zijn leiderschap en zijn sportieve en menselijke kwaliteiten zullen een grote troef zijn voor ons team.”

In de 3,5 seizoenen op Sclessin kwam Vanheusden destijds tot 76 officiële duels, waarin hij vier keer scoorde en een assist gaf. Hij kreeg in zijn eerste profjaren al enkele keren met zware blessures te maken. In september 2017, als jeugdspeler bij Inter, scheurde hij een eerste keer een kruisband, in de linkerknie. Hetzelfde overkwam hem in november 2020, maar dan aan de rechterknie. Tijdens een competitiewedstrijd tegen Oostende schreeuwde hij het uit van de pijn. Voordien onderging hij in mei 2019 nog een knieoperatie om losgekomen kraakbeen te verwijderen.

© BELGA

De voorbije twee seizoenen bleef Vanheusden ook sukkelen met blessures. Inter verhuurde hem aan Genoa, waarmee hij degradeerde naar de Serie B, en het Nederlandse AZ. Bij de Alkmaarders kwam hij het voorbije seizoen maar acht keer in actie.