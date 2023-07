Illegale rave op Groot Schietveld al voorbij, tiental hardnekkigen opgepakt

De illegale rave die vrijdagnacht was begonnen op het Groot Schietveld in Brecht is zaterdag iets voor de middag alweer stopgezet. Dat heeft Antwerps gouverneur Cathy Berx aangekondigd op een persconferentie. De meeste van de zowat 200 aanwezigen hebben het terrein uiteindelijk na overleg spontaan verlaten, een tiental hardnekkige feestgangers werd administratief aangehouden.

De organisatoren van de rave drongen het militair domein Groot Schietveld, op de grens van de Antwerpse gemeentes Brecht en Wuustwezel vrijdagnacht binnen met een vijftigtal voertuigen. Een uur later weerklonk al op muziek op het terrein dat de organisatoren hadden uitgekozen, want sommige voertuigen bevatten volledige muziekinstallaties.

De politie wist al langer van het plan en was al de hele week waakzaam, maar wist pas vrijdagnacht de exacte locatie. De organisatie verwachtte naar eigen zeggen een duizendtal deelnemers, maar dat aantal werd nooit gehaald: slechts zo’n 200 à 300 ravers wisten het terrein te bereiken. De politie had namelijk alle invalswegen en snelwegafritten in de buurt afgesloten. “We hebben alles op alles gezet, en heel wat auto’s tegengehouden en teruggestuurd”, klinkt het. Omstreeks 6 uur werd ook het provinciaal rampenplan afgekondigd.

“Overal waren er politiemensen aanwezig, zodat er geen bijkomende toevoer van ravers kon zijn”, aldus Berx. “We hebben er vooral voor gezorgd dat er geen massa ontstond. We wilden vermijden dat er plots duizend of tienduizend mensen zouden zijn, dan wordt het veel moeilijker om de situatie op te lossen.”

Brand- en explosiegevaar

De ravers die wel ter plaats waren geraakt, hadden ook een gevaarlijke omgeving uitgekozen: “Het gaat om een actief militair domein waar schietoefeningen plaatsvinden”, aldus Berx. “Er ligt dus niet-ontplofte oorlogsmunitie. Het is risicovol en gevaarlijk om er te zijn.”

Door de droogte bestond bovendien brandgevaar in het natuurpark. Ook de brandweer hield de situatie dus in de gaten, onder andere vanaf de aanwezige vuurtorens. “We wilden te allen tijde vermijden dat er brand ontstond”, aldus Berx. Twee jaar geleden ontstond er nog een grote natuurbrand op het terrein, nadat militairen er hadden geoefend met brandbare lichtspoorkogels. Honderden hectaren bos en heide werden er in de as gelegd. De ordediensten beschikten ook over dronebeelden om de situatie op de voet te volgen.

“Aangespoord om terrein te verlaten”

Er was continu overleg met de 200 aanwezige feestvierders, die “actief werden aangespoord om het terrein zo snel mogelijk te verlaten.” Na overleg met de organisatoren werd rond de middag dan besloten om de rave stop te zetten. ““We hebben ook op het hart gedrukt dat het gaat om een actief militair oefenterrein en daar had men ook wel oren naar. De overgrote meerderheid van de feestvierders heeft het terrein dan ook spontaan verlaten”, aldus Berx. De muziekboxen werden in bewaring genomen, om te vermijden dat de ravers dit weekend elders een nieuwe poging zouden wagen.

Een tiental hardnekkige feestgangers die weigerden om het terrein te verlaten, werd administratief aangehouden. “Een groot aantal mensen werd geïdentificeerd: zij riskeren vervolging, want het militair domein betreden is illegaal”, aldus Berx. Auto’s die achterblijven worden dan weer getakeld, “de eigenaars krijgen daarvoor een fikse boete in de brievenbus.”

Er werd ook een medische post ingericht, waar een tiental mensen die te zwaar onder invloed zijn hun roes kunnen uitslapen. Ook hun auto’s werden tijdelijk in beslag genomen, om te vermijden dat ze onder invloed achter het stuur zouden stappen.