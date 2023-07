Voormalig topkeeper Edwin van der Sar blijft voorlopig op de intensive care na hersenbloeding: “Toestand stabiel, maar zorgelijk”

Ajax heeft een nieuwe, korte update gegeven over de situatie van Edwin van der Sar. De oud-voetballer en directeur van de Amsterdamse club werd op vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Hij werd vrijdagmiddag met een helikopter naar een ziekenhuis vervoerd. “Hij blijft voorlopig op de intensive care”, laat Ajax weten.

“Zijn toestand is stabiel, maar nog steeds zorgelijk”, vervolgt de club. De informatie wordt gedeeld namens zijn vrouw Annemarie. “De familie Van der Sar is -net als Ajax- dankbaar en diep onder indruk van de vele steunbetuigingen.”

Afscheid Ajax

Minder dan zes weken geleden nam Van der Sar het besluit om per 1 juni op stappen als beleidsbepaler bij Ajax. De ex-international zei op 30 mei dat hij helemaal ‘op’ was na maandenlang ladingen met kritiek over zich heen te hebben gekregen. “Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen”, zei Van der Sar.

De sportieve problemen bij Ajax, dat een minder seizoen kende en waar hij eerder ook afscheid moest nemen van zijn kompaan en mededirecteur Marc Overmars na diens grensoverschrijdend gedrag, vraten aan hem. Het zorgde voor veel stress bij de man, die Ajax als speler én als directeur ook aan vele successen heeft geholpen.

Echtgenote

Op de intensive care-afdeling van het Kroatische ziekenhuis blijft zijn vrouw Annemarie voortdurend aan zijn zijde. Triest genoeg is zij maar al te goed bekend met het fenomeen ’hersenbloeding’. In december 2009, bijna veertien jaar geleden, werd zij getroffen door een hersenbloeding. Dat gebeurde in de periode dat Van der Sar onder de lat stond bij Manchester United.

Ook opmerkelijk is dat Marc Overmars, met wie Van der Sar een groot aantal jaren het miljoenenbedrijf Ajax runde, eind vorig jaar al werd getroffen door een hartaanval, die hem met veel hartschade heeft achtergelaten.

‘Veel schade’

“Het is lastig. Ik moet naar lucht zoeken als ik veel praat”, vertelde Overmars recent in een interview. “En mijn focus houden, kost energie. Mijn hart is voor 45 procent afgestorven. Dan hoef ik niet uit te leggen hoe iemand zich voelt. Ik heb zoveel schade opgelopen, dat het niet meer te herstellen valt. Je ziet ook wel hoe ik adem.”