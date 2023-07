Vijf ibissen doodgeschoten in volière op privédomein: “Wie gouden tip levert, wil ik rijkelijk belonen”

Het domein van Wijnand de Bruijn grenst aan De Most in Balen en ligt dus vrij afgelegen. Vrijdag deed hij een gruwelijke ontdekking bij de vijf ibissen die hij in een volière op zijn domein houdt. “De dierenverzorgster kwam vrijdagmorgen in paniek naar me toe”, zegt hij. “Ze vertelde dat de vijf ibissen dood in hun volière lagen. Dat vond ik meteen verdacht, want de dieren waren een dag voordien nog kerngezond. Van de stress zouden ze ook niet zijn doodgevallen, want de vogels waren heel rustig van aard. Daarom dacht ik eerder aan een vos of misschien vergiftiging.”

De dierenarts ontdekte kogelgaten in de lichamen van de vogels. — © Tommy Maes

Kogelgaten

Om zeker te zijn van de doodsoorzaak, liet de Bruijn de dode vogels onderzoeken door een dierenarts. Die liet vrijdagavond weten wat er precies aan de hand was. “De vogels waren alle vijf doodgeschoten”, vertelt de Bruijn. “De dierenarts vond namelijk kogelgaten in hun lichaam, met zowel een in- als uitgangswonde. De kogels zaten ook niet meer in hun lichaam.”

Wie er achter de aanslag zit, blijft voor de Bruijn een raadsel. “Ik zou echt niet weten wie me zoiets wil aandoen”, vertelt hij. “Bij mijn weten lig ik met niemand in ruzie. Toch niet in die mate dat daarvoor dieren worden gedood. Het kunnen eventueel kwajongens geweest zijn, maar dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Mijn domein ligt vrij afgelegen en je moet dan ook nog weten waar de volière precies ligt. Ik vermoed dat de dader wel de weg wist op het domein. Het zijn ook enkel de ibissen die zijn gedood. Vlakbij hun volière verblijven ook kroonduiven en daar is niets mee gebeurd.”

Zaterdag deed de Bruijn aangifte bij de politie. “Ik hoop natuurlijk dat verder onderzoek tot het vinden van de dader of daders leidt”, zegt hij. “Wie de gouden tip oplevert die tot de arrestatie en veroordeling van de dader leidt, wil ik zelfs rijkelijk belonen. Tipgevers kunnen best de politie op de hoogte brengen.”

De politie Balen-Dessel-Mol is bereikbaar op 014-33 37 00 en via het online contactformulier (www.politie.be/5368/contact/contactformulier)