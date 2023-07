Nederlandse koning Willem-Alexander ontvangt premier Rutte na val van regering

De Nederlandse koning Willem-Alexander is zaterdag teruggekeerd uit het buitenland om premier Mark Rutte te ontmoeten. Rutte bood vrijdag het ontslag van zijn regering aan, wegens onenigheid over het asielbeleid.

Rutte kwam even later aan bij Huis ten Bosch, het woonpaleis van koning Willem-Alexander, om met de koning over de val van zijn regering te praten. Bij aankomst op het paleis zei Rutte niet veel tegen de verzamelde pers, hij liep snel door naar binnen.

De vierde regering van Rutte viel vrijdag na urenlang overleg tussen de vier regeringspartijen. De coalitie kon niet tot een overeenstemming komen over het pakket aan migratiemaatregelen. Vooral Ruttes VVD en de kleinste regeringspartij ChristenUnie stonden daarbij lijnrecht tegenover elkaar.

De regering gaat demissionair verder, wat inhoudt dat alleen lopende kwesties worden afgehandeld. Onderwerpen kunnen ook controversieel worden verklaard. Dat betekent dat deze pas behandeld worden als er een nieuwe regering is. De verkiezingen zouden er ten vroegste midden november komen.