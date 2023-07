Chelsea-coach reikt Romelu Lukaku de hand, maar Inter heeft een plan: “Iedereen lijkt zich ervan bewust dat hij in Milaan gaat eindigen”

Waar speelt Romelu Lukaku volgend seizoen? Het is een vraag die steeds luider klinkt deze zomer. Als het van nieuwbakken Chelsea-coach Mauricio Pochettino afhangt, kan dat eventueel in Londen zijn.

De Argentijn werd onlangs aangesteld om de Blues opnieuw op het rechte pad te krijgen en kijkt uit naar zijn eerste babbel met Lukaku, zo bleek op zijn eerste persconferentie.

“Iedereen weet wat van de hele situatie denken”, aldus Pochettino. “Als hij deel wil uitmaken van onze voorbereiding, dan moet hij zich hier 12 of 13 juli melden. Wanneer hij hier aankomt, zal het eerste wat hij moet doen het volgende zijn: naar mijn kantoor komen en hallo komen zijn. Dat verwacht ik nu eenmaal als hij dan nog een Chelsea-speler is.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

La Gazzetta dello Sport stelt zaterdag dat Inter na een onderhoud met Lukaku’s entourage (Sebastien Ledure) bereid is om een bod van 30 miljoen euro te doen. Chelsea maakte duidelijk de Rode Duivel niet opnieuw te willen verhuren en dus te azen op een definitieve transfer. De Nerazzurri hopen Lukaku opnieuw in Milaan te hebben voor de start van de voorbereiding (16 juli).

“Lukaku zal woensdag niet in Londen zijn”, schrijft de roze sportkrant. “Hij zou hoe dan ook niet zijn gegaan, zelfs om een statement te maken of een boete te ontlopen. Er zijn dan ook onderhandelingen gaande over zijn aankoop door Inter. Sterker nog, het is waarschijnlijk dat Ledure begin volgende week officieel in gesprek gaat met Chelsea. Het lijkt echter dat de onderhandelingen vrijdag al begonnen zijn. Inter is bereid de Belgische spits zonder meer te kopen en maakte dat bekend op de dag van de eerste persconferentie van Pochettino.

In Engeland - bij onder anderen The Athletic en The Evening Standard - klinkt het echter dat Chelsea minstens 45 miljoen wil voor ‘Big Rom’, die hun twee jaar geleden 113 miljoen kostte. Ook Juventus al Al-Hilal zouden Lukaku willen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Gazzetta countert: “Inter zou niet verder willen gaan dan de grens van 30 miljoen. Maar redelijkerwijs moet het vaste deel gepaard gaan met forse bonussen, gekoppeld aan de doelstellingen van de club: Champions League-kwalificatie, de titel… Om zo dicht mogelijk bij de 40 miljoen te komen. Het is alsof alle betrokken partijen zich er voor het eerst van bewust zijn geworden dat er geen ander einde kan zijn dan de terugkeer van Lukaku naar Inter. De basis waarop alles rust, is Romelu’s ijzeren wil om speler van de Nerazzurri te blijven.”