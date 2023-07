En met een goal van Roman Yaremchuk: Club Brugge ziet nieuwkomers belangrijk zijn in eerste zege van de voorbereiding

Club Brugge, dat nog steeds heel wat sterkhouders mist, zocht naar een eerste overwinning tijdens deze voorbereiding. Onder andere Meijer, Nielsen, Jutgla en Skov Olsen stonden nog niet op het veld, debutant Skoras wél. Het was de Pool die, na een gezapige openingsfase, de openingstreffer aanbracht. De nieuwe winger schilderde de bal op het hoofd van Vanaken, die de 1-0 netjes tegen de touwen kopte in zijn gekende stijl. Eerder had Thiago al eens gedreigd met een moeilijk schot. Altijd goed nieuws als de nieuwkomers zich meteen tonen tijdens een voorbereiding.

Gegund

Dat deed Thiago trouwens ook: de 2-0 was na een dik halfuur voor hem. Rits legde goed terug na een prima actie van Sabbe, en de Braziliaan had maar binnen te knikken. Stonden ook aan de aftrap tijdens de eerste helft: ervaren rotten als Rits, Mignolet, Mechele en Onyedika, maar ook youngsters à la Homma en Seys. En die deden het zeker niet onaardig. Vooral die kleine, vinnige Homma gaf nooit af en maakte het zijn tegenstander moeilijk. Beerschot had voor de rust weinig in de pap te brokken, maar krijgt nog wat meer respijt voor de start van de competitie in 1B half augustus.

Thiago juicht met- Skoras. — © Isosport

Na de rust wisselde Ronny Deila een volledig elftal: zo kwamen onder andere Odoi, Vermant, Sowah, Sylla en Yaremchuk in de ploeg. Voor die laatste moet deze voorbereiding een nieuwe start worden na een absoluut snertseizoen, en zijn doelpunt kort na de rust is alvast een goed signaal. De jonge Bisiwu gaf goed voor en Yaremchuk rondde proper af - het is hem alvast gegund.

Ook Vanaken vond de weg naar de netten. — © Isosport

Maandag op stage

Het vierde kwart van de wedstrijd had weinig om handen: Beerschot kwam met iets meer initiatief, maar Shinton verschalken zat er niet in. Ook Vermant kreeg nog een goede kans maar twijfelde te lang. In de blessuretijd tikte Matijas nog een kopbal van Yaremchuk over de lat. Club pakt zo, na een nederlaag tegen Zulte Waregem, een eerste zege tijdens de voorbereiding. Maandag vertrekt blauw-zwart op stage naar Sint-Michielsgestel.