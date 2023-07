Fenna (9) zat met haar haren vast in zwembad en overleed, haar ouders waarschuwen: “Die installaties zijn levensgevaarlijk”

De ouders van het Nederlandse meisje Fenna, dat vorig jaar verdronk in een Frans zwembad nadat ze met haar haren verstrengeld raakte in een afzuiginstallatie, waarschuwen vakantiegangers om op te letten voor dergelijke installaties.

De 9-jarige Fenna overleed vorig jaar tijdens een zomervakantie met haar familie op een camping in het Franse Les Sables-d’Olonne, tussen Nantes en La Rochelle aan de Franse Atlantische westkust. Het meisje verdronk in een zwembad, nadat ze met haar paardenstaart vast kwam te zitten in een afzuigrooster. “Er waren twee volwassen mannen nodig om haar los te krijgen”, vertelt plusmoeder Michelle. De moeder van het meisje is verpleegkundige en reanimeerde haar dochter nog, maar Fenna overleed even later alsnog.

Een trauma, maar toch proberen de ouders van het meisje enige troost te vinden in het waarschuwen van anderen: “Die installaties zijn levensgevaarlijk. Kijk ervoor uit. Zeker als het gaat om zwembaden waar watervalletjes in zitten: dat water moet aan- en afgevoerd worden.” De ouders zijn ook verbaasd dat de camping in kwestie nog steeds online aangeprezen wordt met vijf sterren. “Víjf”, herhaalt vader Bas. “Mijn kind is daar doodgegaan, he. Hoe kan dat, na alles wat er gebeurd is? Ouders moeten dit weten. In Frankrijk is er geen proactieve controle op het naleven van de normen. Ouders moeten daarom bedacht zijn op de installaties in Franse zwembaden.”

“Aanzuigende kracht kan enorm zijn”

Chris Geurts van Kessel van The Blue Cap Foundation houdt zich al dertien jaar bezig met het veiliger maken van zwembaden in binnen- en buitenland. Ook hij waarschuwt: “We hebben met experts gekeken naar landen als Italië, Griekenland, Turkije, Egypte, en zagen: op veel meer plekken is het onveilig.”

Bij nieuwe zwembaden vloeit het water over de rand in een rooster naast het zwembad. Maar oudere zwembaden hebben vaak nog roosters in de zijwanden of bodem, waaruit het water door een pomp wordt gezogen. “Die aanzuigende kracht kan enorm zijn”, klinkt het. “Kinderen kunnen er zo met hun lichaam tegenaan ploffen, en dan is het heel moeilijk nog los te komen.”

Advies

Wat dan te doen? “Ouders wordt geadviseerd om eerst altijd samen met de kinderen een rondje rond het zwembad te doen, en te kijken of ze die roosters in de zijwand zien”, aldus Geurts van Kessel. “Als dat zo is, zeg dan dat ze uit de buurt van die roosters moeten blijven.”

Als een kind toch vastzit, trek je best niet uit alle macht aan het lichaam, maar probeer je het lichaam van het rooster af te rollen, en laat je de pomp uitzetten. “En als lange haren verstrengeld raken in een rooster, moet je die niet proberen los te trekken, maar afknippen.” Om zo’n scenario te vermijden, kunnen kinderen met lange haren dat best in een strakke knot doen, of nog beter: een badmuts dragen.