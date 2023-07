Ook Dockx-baas verrast door ‘zijn’ vrachtwagen op illegale rave: “Grootste model dat je bij ons kan huren”

“Bad publicity is ook publiciteit, zeker?”, monkellacht managing director Joeri Dockx van de gelijknamige verhuurfirma. De verhuurvrachtwagen met daarop in grote letters de naam Dockx verscheen vrijdag op de illegale raveparty in Brecht. Beelden van het rijtuig belandden door op de websites van Gazet van Antwerpen en Nieuwsblad; beelden die zaterdagmiddag ook in het Journaal van VRT 1 opdoken. De vrachtwagen diende duidelijk als uitvalsbasis voor de geluidsinstallatie waardoor de ravers uit de bol gingen.

“Ik heb die beelden op jullie website zaterdagochtend ook gezien”, reageert Joeri Dockx. Ook de gedelegeerd bestuurder was verrast door de aanwezigheid van een van de grootste vrachtwagens die Dockx verhuurt. “Veertig kubiek, een kingsize truck, ons grootste model, waarvan er in totaal een veertigtal rondrijden,” zegt Dockx. “Kost 210 euro inclusief BTW om zo’n voertuig te huren voor een weekend. Op dit moment (zaterdagmiddag, red.) weten we nog niet wie de truck huurde en waar dat gebeurde. Natuurlijk gebeurde het organiseren van zo’n illegale party niet met onze toestemming. We kunnen aan klanten wel vragen waarom ze een bepaald type wagen huren, meestal doen we dat om de nodige capaciteit te helpen inschatten, maar klanten zijn niet verplicht om te antwoorden op zo’n vraag.” De kans is klein dat de klant in kwestie zou gezegd hebben dat het voor een illegale rave op een militair domein was, beseft Dockx. En als er geen ongeluk of vluchtmisdrijf voorvalt met de vrachtwagen, heeft Dockx maar weinig in handen om een zaak te maken van een vrachtwagen op een plek waar je die liever niet ziet. Tenzij de politie er een zaak van maakt.

Kan de verhuurfirma dan niets doen tegen zo’n oneigenlijk gebruik van een vrachtwagen? Toch wel. “Als de vrachtwagen in kwestie terugkomt, zullen we uiteraard goed controleren op schade. Zoals we alle voertuigen controleren op schade. Als duidelijk wordt dat het om de huurders van de vrachtwagen in kwestie gaat, zullen we daarvan ook melding maken in ons systeem, en hen zelfs blokkeren als huurder.” Zodra de truck terug binnengebracht wordt bij Dockx dus. Zodra hij niet meer dienst doet als vrachtwagen van feestapparatuur - en zelfs als afdak voor een deel van die elektrische apparatuur, stelde onze medewerker ter plekke vast.

