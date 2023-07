Rusland noemt Amerikaanse levering van clustermunitie aan Oekraïne “teken van zwakte”

Dat de VS omstreden clustermunitie zullen leveren aan Oekraïne, in de oorlog tegen Rusland, is een teken van zwakte. Dat vindt althans het Russische ministerie van Defensie. De VS zullen “medeplichtig” zijn aan de burgerdoden die vallen door het gebruik van dergelijke controversiële munitie, luidt het nog.

“Clustermunitie leveren is een gebaar van wanhoop en een teken van zwakte tegen de achtergrond van de mislukking van het zogenoemde Oekraïense tegenoffensief”, stelt het Russische ministerie.

De Russische voormalige president Dmitri Medvedev was zaterdag nog scherper. Hij verwijt de VS met de levering van clustermunitie een kernoorlog te willen uitlokken. “Misschien heeft de door zieke fantasieën geplaagde stervende opa (daarmee doelend op VS-president Joe Biden, red.) gewoon beslist op een mooie manier af te treden, een nucleair armageddon uit te lokken en de halve mensheid met zich in de dood mee te sleuren”, schreef de vicevoorzitter van de Russische Nationale Veiligheidsraad op Telegram. Volgens Medvedev komt een Derde Wereldoorlog op die manier dichterbij.

Het Witte Huis bevestigde vrijdag dat de VS Oekraïne van clustermunitie zullen voorzien. Met clustermunitie worden raketten en bommen aangeduid die boven het doel ontploffen in verschillende kleinere springtuigen of submunitie. De munitie is omstreden, want een groot deel komt niet meteen tot ontploffing waardoor er ook op langere termijn een kans op gevaarlijke explosies blijft bestaan.

President Joe Biden heeft zich lang verzet tegen de vraag van Kiev naar clustermunitie, een wapentype dat de Verenigde Staten in grote aantallen op voorraad heeft en waarvan een deel binnenkort dreigt te verlopen. Toch gaat de Amerikaanse clustermunitie nu naar het front.

Volgens het Pentagon kunnen de clusterbommen, die deel zouden uitmaken van het nieuwe militaire steunpakket ter waarde van 800 miljoen dollar, het Oekraïense tegenoffensief helpen. Daarvoor moet de regering wel een antwoord vinden op de strikte exportregels rond clusterbommen.

Een aantal landen hebben in 2008 een verdrag ondertekend tegen het gebruik, de productie en het verplaatsen van clustermunitie. Maar de Verenigde Staten sloten zich niet bij dat verdrag aan, net als Rusland en Oekraïne. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch hebben zowel de Oekraïense als de Russische troepen al gebruikgemaakt van clustermunitie tijdens de oorlog.