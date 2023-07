Hackers kraken agenda van Wagnerbaas, en daar staan tal van zeer interessante afspraken in

Eerder dit jaar stuurde de groep hackers bestanden naar de nieuwskanalen Business Insider, Die Welt, Politico en naar het onderzoeksbureau The Dossier Center, waaronder de persoonlijke agenda van Jevgeni Prigozjin. Na de muiterij door Prigozjins Wagner Group van zaterdag 24 juni, heeft Business Insider die agenda, die loopt tot 2021, opnieuw geanalyseerd.

Daaruit blijkt dat Prigozjin 17.824 afspraken heeft gehad over een periode van bijna tien jaar. Slechts twee van die afspraken verwijzen expliciet naar Vladimir Poetin (één keer in 2015 en één keer in 2018), maar er waren wel meerdere vermeldingen van een ontmoeting met “de president” en had hij 73 keer een onderhoud met een presidentiële stafchef.

Ook onderhield Prigozjin geregeld contact met Russische militaire bevelhebbers en gouverneurs. De agenda verwijst 33 keer naar Aleksij Diumin, een oud-lijfwacht van Poetin die nu de gouverneur van de oblast Toela, ten zuiden van Moskou. En ook de naam van Dmitri Medvedev, Russische president tussen 2008 en 2012, valt veertien keer, al lijkt het erop dat sommige van die afspraken met assistenten van Medvedev waren. Opvallend genoeg duiken ook de namen van Valery Gerasimov en Sjojgoe meermaals op. Prigozjin uitte de laatste maanden snoeiharde kritiek op die twee legerleiders. Hun “incompetentie” zou duizenden Russische soldaten de dood hebben ingejaagd en was de voornaamste reden achter de muiterij van Wagner.

De analyse leert in ieder geval dat Prigozjin al jarenlang directe toegang had tot de inner circle van Poetin. Die laatste heeft Prigozjin na de muiterij van 24 juni een verrader genoemd, maar zijn regering zuiveren van contacten met Prigozjin, belooft een uitdaging te worden voor de Russische president.