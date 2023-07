Twee auto’s branden uit op dezelfde dag uit én op dezelfde weg richting kust, ouders met kindje kunnen ontsnappen

De BMW ging volledig in vlammen op en is klaar voor de schroothoop. — © Celina Cazzetta

Het was op de Expresweg zaterdag voor een tweede maal prijs. Kort voor de middag brandde een Citroën volledig uit ter hoogte van De Blauwe Toren, slechts enkele uren later kwam de brandweer opnieuw ter plaatse op de N31 om een ander voertuig te blussen. Een BMW brandde rond 15.30 uur net na de afrit Sint-Michiels volledig uit. De inzittenden konden gelukkig op tijd ontsnappen waardoor niemand gewond raakte.

Door de brand en bluswerken was er een tijdlang hinder op de N31 richting kust. De afrit werd tijdens de blus- en takelwerken volledig afgesloten voor verkeer, maar is ondertussen opnieuw vrijgegeven.

Het verkeer kon tijdelijk enkel via de linkerrijstrook passeren. — © Celina Cazzetta

Bij de eerste autobrand eerder op de dag kon een Citroën zich nog naar de pechstrook begeven, waar het voertuig uitbrandde. De inzittenden, vier volwassenen en een kindje, kwamen er met de schrik vanaf.

Door het ongeval was er een korte file richting kust. Tijdens de blus- en takelwerken was de rechterrijstrook versperd voor alle verkeer. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is, al gaat het hoogstwaarschijnlijk om een technisch defect.