Tientallen Duitse agenten gewond na onrust bij Eritrea-festival

Mensen gooiden met stenen, flessen en rookbommen naar de politie, die reageerde met de inzet van wapenstokken en pepperspray. De politie had van tevoren al aanwijzingen dat groepen demonstranten uit waren op vechtpartijen en was voorbereid.

Vorig jaar waren er ook al rellen bij het Eritrea-festival in Giessen, ten noorden van Frankfurt. Tegenstanders vinden dat het festival te nauwe banden heeft met de Eritrese regering. Die dictatuur is omstreden vanwege mensenrechtenschendingen en de inperking van vrijheden, juist de reden dat veel Eritreeërs naar Europa zijn gevlucht. De regering laat sinds 2011 hoogwaardigheidsbekleders en bands uit Eritrea naar Duitsland vliegen voor het festival.

De stad had het festival dit jaar verboden omdat de situatie vorig jaar uit de hand was gelopen, maar de rechter draaide dat verbod terug. De politie moest toen ingrijpen nadat een groep van zo’n honderd mensen door een hek was gebroken. Duizend agenten stonden klaar omdat rekening was gehouden met onrust, maar uiteindelijk moest de politie zelfs nog versterking inzetten.