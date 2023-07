Duizend troepen en zwaar afweergeschut: NAVO tovert Vilnius om tot oninneembaar fort in aanloop naar top

Zestien NAVO-bondgenoten hebben in totaal zo’n duizend troepen gestuurd om de top te beschermen, die op slechts 151 km van Rusland en zelfs maar 32 km van Wit-Rusland plaatsvindt. Ook geavanceerde luchtverdedigingssystemen die de Baltische staten zelf missen ontbreken niet.

Duitsland heeft 12 Patriot-raketwerpers gestuurd, die worden gebruikt om ballistische en kruisraketten of oorlogsvliegtuigen te onderscheppen. Spanje zet een Nasams-luchtverdedigingssysteem in, Frankrijk stuurt zelfrijdende houwitsers en (net als Finland en Denemarken) gevechtsvliegtuigen. Net als het Verenigd Koninkrijk levert Frankrijk ook drone-afweergeschut. Het is maar een greep uit het militaire materieel dat de voorbije dagen richting Vilnius is verplaatst. Volgens de Litouwse president Gitanas Nauseda is de grootscheepse operatie het bewijs dat de NAVO dringend permanente luchtafweer moet opzetten in de Baltische staten.

Litouwen zelf heeft voor de zomer de inzet van grenswachten aan de Wit-Russische en Russische grenzen verdrievoudigd, aangevuld met agenten uit Letland en Polen. Die twee landen hebben ook politie gestuurd om te helpen patrouilleren in Vilnius.

“Het zou meer dan onverantwoordelijk zijn om ons luchtruim onbeschermd te hebben terwijl Amerikaans president Biden en leiders van veertig landen aankomen,” zei president Nauseda. De burgemeester van Vilnius heeft zijn burgers zelfs aangeraden om de stad tijdelijk te verlaten als ze geen hinder willen ondervinden, aangezien grote delen van het centrum van Vilnius zullen worden afgesloten voor de top.

Litouwen, Estland en Letland stonden ooit onder Sovjet-bewind, maar maken sinds 2004 deel uit van zowel de NAVO als de Europese Unie.