Lichaam van man uit het water gehaald in Oostende

De zoekactie naar de vermiste man in Oostende. — © rr

Oostende

In Oostende is zaterdagavond een lichaam uit het water gehaald door de Federale Scheepvaartpolitie en de brandweer. Daarnaast is er ook een grootschalige zoekactie geweest naar een vermiste man, maar die bleek gewoon op het strand te zitten.