Vrouw die als eerste beelden deelde van dood van Nahel, doet haar verhaal: “Ik heb mijn plicht gedaan”

Het was een collega van de vrouw (die nog steeds anoniem wenst te blijven) die op 27 juni in Nanterre kon vastleggen hoe de 17-jarige Franse tiener Nahel aan een politiecontrole trachtte te ontkomen en door een agent werd doodgeschoten terwijl hij achter het stuur van een auto zat. De collega kwam haar vertellen dat ze getuige was geweest van een vreselijk tafereel en toonde haar de beelden. “Ik vond het schokkend om te zien. Ik had geen idee dat dit kon gebeuren in de buurt van waar ik werk”, vertelt de 27-jarige vrouw aan de Franse nieuwszender BFMTV.

Ze vroeg zich meteen af wat de beste manier was om aan de kaak te stellen wat er gebeurd was. “Ik voelde me beschaamd om met deze video naar het politiebureau te moeten gaan. De politie doet haar werk goed, maar als je dit ziet en je weet de eerste versie die werd gegeven (de betrokken agenten beweerden dat de auto op hen wilde inrijden, red.), dan denk ik dat ik er goed aan heb gedaan om het te posten”, zegt ze.

De vrouw besloot daarom de video op Twitter te zetten, maar had nooit durven vermoeden dat de beelden zouden leiden tot vijf nachten van zware rellen in Frankrijk. “Ik kan de woede van de Fransen begrijpen”, zegt ze aan BFMTV. “Als de video er niet was geweest, wat zou er dan gebeurd zijn? (...) Ik denk gewoon dat ik mijn plicht heb gedaan. Ik kon niet doen alsof er niets gebeurd was.”