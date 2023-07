Vlaming Rémy in safehouse in Georgië na bestorming Pride-festival door demonstranten: “Dit had zeer slecht kunnen aflopen”

In de Georgische hoofdstad Tbilisi vond dit weekend een groot Pride-festival plaats, maar dat werd bestormd door zo’n 2.000 ultraconservatieve demonstranten, die onder meer regenboogvlaggen verscheurden. ‘Mijn adrenaline zet zich om in woede’, zegt Vlaming Rémy Bonny, die erbij was.

‘Als één van de internationale gasten van de Tbilisi Pride was ik met de auto op weg naar het festivalterrein, toen we plots van de veiligheidsdiensten te horen kregen dat we meteen rechtsomkeer moesten maken’, vertelt Rémy Bonny, vanuit een safehouse in de Georgische hoofdstad. ‘Zo’n 2.000 pro-Russische en anti-lgbti-demonstranten die zich eerder op de dag al in de stad hadden verzameld, waren met een aanval begonnen op het terrein waar het Tbilisi Pride Fest zou plaatsvinden.’

Bonny is directeur van de Europese lgbti-organisatie Forbidden Colours en zou een speech geven op het festival. Hij was nog vijf minuten van het festivalterrein verwijderd. ‘We hadden dus geluk: als we in de massa van hooligans zouden zijn terechtgekomen, had het zeer slecht kunnen aflopen.’ Hij verwijst naar de Tbilisi Pride van twee jaar geleden. Ook die werd bestormd. ‘Tientallen lgbti-activisten en journalisten moesten toen met verwondingen naar het ziekenhuis, een cameraman is zelfs overleden.’

‘Regering heeft gefaald’

Bonny en zijn collega’s waren dan ook voorbereid. ‘We hadden verschillende safehouses in de stad voorzien. Ik kon gelukkig veilig terugkeren naar mijn plek, waar ik nu wacht tot ik veilig het land kan verlaten.’

Meteen na de dramatische gebeurtenissen, zegt Bonny, ‘ging er heel wat adrenaline door mijn lijf. Intussen zet die adrenaline zich om in woede.’

De bestormers van het Pride-festival worden gelinkt aan een ultraconservatieve Georgische organisatie, die Alt-Info heet en op haar beurt gelinkt wordt aan Rusland. ‘Georgië is de voorbije jaren een geopolitiek speelveld tussen Rusland en de Europese Unie geworden’, zegt Bonny. ‘Lgbti-rechten worden door Rusland aanzien als basiswaarden van de Europese Unie. Daarom zet het groepen als Alt-Info in om Prides te verstoren.’ Volgens Bonny zijn de leden van Alt-Info vaak mannen uit afgelegen regio’s in Georgië, die geld aangeboden krijgen door Rusland om de Prides te verstoren.’

Werk aan de winkel

Bonny betreurt dat de Georgische regering er niet in geslaagd is om de deelnemers van het festival tegen de bestorming te beschermen. ‘Ze heeft gefaald in haar voornaamste taak.’ Net nu Tbilisi de voorbije jaren is uitgegroeid tot een toevluchtsoord voor lgbti-personen uit de regio. De gebeurtenissen van zaterdag zullen volgens Bonny ‘hoe dan ook’ een negatieve impact hebben op de gesprekken tussen het land en de EU over toetreding - en dat terwijl meer dan 80 procent van de Georgiërs aangeeft EU-lid te willen worden. ‘Er is nog veel werk aan de winkel om dit conservatieve land lgbti-vriendelijk te maken.’