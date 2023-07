Israëliërs massaal op straat uit protest tegen gerechtelijke hervormingen

In de Israëlische stad Tel Aviv zijn opnieuw vele tienduizenden mensen op straat gekomen om te betogen tegen de omstreden gerechtelijke hervormingen die de regering wil invoeren. Ook in andere Israëlische steden werd zaterdag geprotesteerd.

Het is al voor de 27ste week op rij dat er geprotesteerd wordt tegen de plannen van de regering-Netanyahu. De opkomst lag wel duidelijk hoger dan de voorbije weken. Israëlische media hebben het over 150.000 manifestanten in Tel Aviv, de organisatoren hebben 180.000 mensen geteld.

Dat het protest toeneemt, is het gevolg van een stemming die wellicht maandagavond in de Knesset zal plaatsvinden. Het Israëlische parlement buigt zich dan in een eerste lezing over enkele teksten van de justitiehervorming. Als de voorstellen worden aangenomen, zullen de organisatoren van het protest dinsdag een nieuwe actiedag houden, zo is alvast aangekondigd.

De protesten gingen in januari van start, nadat de nieuwe, rechts-extremistische, regering bekendmaakte dat ze de bevoegdheden van het Hooggerechtshof wil inperken ten gunste van het parlement. Zo krijgen de parlementsleden de mogelijkheid geven om beslissingen van het Hooggerechtshof met een eenvoudige meerderheid ongedaan te maken. Politici zouden ook meer inspraak krijgen bij de benoeming van rechters.

Critici vinden dat de plannen een beperking inhouden van de gerechtelijke macht ten voordele van de politieke macht, waardoor het evenwicht der machten, en het democratisch karakter van de staat, verloren gaan.

Eind maart kondigde Netanyahu nog een pauze aan, om het overleg met de oppositie een kans te geven. Maar omdat die gesprekken geen resultaat hebben opgeleverd, probeert de regering de wetteksten alsnog door het parlement te krijgen. Netanyahu had eind vorige maand wel aangegeven dat de oorspronkelijke plannen zijn aangepast, maar met die aankondiging heeft hij zijn tegenstanders niet overtuigd.

