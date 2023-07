In kinderdagverblijf Mijnheer Konijn in Berchem-Kluisbergen wordt gerouwd om het overlijden van de kleine Nora, amper 6 maanden oud. Ze overleed donderdag nadat ze woensdag roerloos in haar bedje was aangetroffen. Ook vijf jaar geleden sloeg het noodlot al toe in de crèche, toen Yeno er overleed. Zijn ouders doen nu hun verhaal.