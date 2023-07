Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen is “optimistisch” over Amerikaans-Chinese relaties

Yellen was donderdag afgereisd naar Peking voor een ontmoeting met verschillende regeringsfunctionarissen, onder wie eerste minister Li Qiang. Het doel van de reis was om de spanningen tussen de twee grootmachten te verminderen.

“Over het algemeen denk ik dat mijn bilaterale ontmoetingen – die gespreid over twee dagen in totaal een tiental uur duurden – een stap voorwaarts betekenen in onze inspanningen om de relaties tussen de VS en China een stevigere basis te geven”, zei Yellen op een persconferentie in de Amerikaanse ambassade.

Yellen beklemtoont dat ze tijdens haar gesprekken heeft aangedrongen op samenwerking en uitwisseling. “Beide naties hebben de plicht om deze relatie op verantwoorde wijze te beheren, om een manier te vinden om samen te leven en de wereldwijde welvaart te delen”, klonk het. “We denken dat de wereld groot genoeg is om onze beide landen welvarend te laten zijn.”

De regering-Biden levert duidelijke inspanningen om de gespannen betrekkingen met China beter te laten verlopen. Enkele weken geleden had ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, een bezoek aan China gebracht.