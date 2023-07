“Verdedigers van Azovstal” terug naar Oekraïne, Kremlin furieus

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft verscheidene hooggeplaatste officieren die deelnamen aan de verdediging van de Azovstal-staalfabriek in Marioepol terug naar Oekraïne gebracht vanuit Turkije.

“Naar huis”, schreef Zelenski bij een foto op zijn Telegram-kanaal. De foto toont de Oekraïense president in het vliegtuig samen met onder meer drie bevelhebbers van het beruchte ultranationalistische bataljon. Zelenski was vrijdagavond in Istanboel voor een gesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De officieren waren na de verovering van Azovstal gevangengenomen door de Russen, maar werden vervolgens aan Turkije uitgeleverd. Ze zijn nu “na onderhandelingen met de Turkse zijde” naar hun thuisland teruggebracht, klinkt het op de website van de Oekraïense presidentiële administratie.

Belegering

Kort na het begin van de Russische invasie werd de havenstad Marioepol het epicentrum van hevige gevechten. De gevechten rond de door Russische troepen belegerde stad duurden maanden. Op het eind hadden duizenden Oekraïense soldaten, onder wie strijders van het Azov-bataljon, zich verschanst in Azovstal. Pas in mei 2022 gaven de laatste verdedigers zich over.

Rusland wilde de Oekraïense strijders eigenlijk berechten. Het gebruikte het Azov-bataljon steeds opnieuw als rechtvaardiging voor de invasie van Oekraïne, en voor de stelling dat het land “bevrijd” moest worden van een “fascistisch” regime.

Kremlin furieus

Verscheidene commandanten van het Azov-bataljon werden desondanks aan Turkije uitgeleverd. Volgens Rusland waren ze enkel vrijgelaten onder de voorwaarde dat ze daar zouden blijven tot het einde van de oorlog.

Het Kremlin reageert nu furieus dat dat akkoord geschonden is. “De terugkeer van de Azov-commandanten van Turkije naar Oekraïne is niet anders dan een directe schending van de voorwaarden van bestaande akkoorden”, aldus Dmitri Peskov. Volgens de Kremlin-woordvoerder hebben zowel Oekraïne als Turkije de voorwaarden aan hun laars gelapt.

Peskov koppelt de terugkeer van de commandanten ook aan “de mislukking van het tegenoffensief” waarmee Oekraïne sinds begin juni bezig is.

