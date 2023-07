Belgisch getint Marokko schrijft historische Africa Cup voor beloften op zijn naam na verlengingen tegen Egypte

Marokko heeft in eigen land de Africa Cup voor spelers tot 23 jaar gewonnen. De ploeg van Antwerps bondscoach Issame Charaï haalde het in de finale na verlengingen van Egypte. Het was de allereerste eindzege in de geschiedenis van het Marokkaanse beloftenteam.

Door de winst in de halve finale tegen Mali was het Marokkaans voetbalelftal al zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Maar de spelers van Issame Charaï wilden meer. In de finale in Rabat legen ze na een intense wedstrijd ook uittredend kampioen Egypte over de knie.

Oussama Targhalline van Toulouse maakte het beslissende doelpunt in de verlengingen (2-1). Met Zakaria El Ouahdi van RWDM en Ismael Saibari van PSV stonden er in de finale ook twee spelers uit Antwerpen aan de aftrap. Nog vier andere spelers die in de finale in actie kwamen, Bilal El Khannouss van KRC Genk, Mehdi Boukamir van Charleroi, Benjamin Bouchouari van St Etienne en Ibrahim Salah van Rennes, hebben naast de Marokkaanse ook de Belgische nationaliteit. En zo heeft deze historische eerste Marokkaanse eindzege in de Africa Cup toch een stevig Belgisch tintje.

“Fier en trots”

Bondscoach Charaï, ex-spits van o.a. Berchem Sport, Lierse en KV Mechelen, is nog maar acht maanden aan de slag bij de Marokkaanse voetbalbond. Het is voor de 41-jarige Merksemnaar zijn eerste job als hoofdcoach.

Voordien was hij jarenlang assistent-trainer van Marc Brys bij achtereenvolgens Al-Faisaly, Beerschot Wilrijk, STVV en OH Leuven. Charaï liet in een eerste reactie verstaan dat hij fier en trots is op zijn spelers. Intussen hebben zijn spelers ook al felicitaties ontvangen van de Marokkaanse koning Mohamed VI. Het werd ongetwijfeld een lange feestnacht in Rabat.