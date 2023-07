“Bekende BBC-presentator betaalde tienduizenden euro’s voor seksuele foto’s van tiener”

Het was de Britse tabloid The Sun die het verhaal oorspronkelijk bracht: een “bekende” BBC-presentator – wiens identiteit voorlopig onbekend is – zou gedurende een periode van drie jaar in totaal 35.000 pond (zo’n 41.000 euro) betaald hebben aan een tiener, in ruil voor seksuele foto’s. Die zou dat geld vervolgens gebruikt hebben om een drugsverslaving te betalen.

De familie van de inmiddels twintigjarige zou op 19 mei een klacht hebben ingediend bij de BBC. “Ik word ziek als ik hem op televisie zie”, aldus de moeder van de tiener. “Hij heeft het leven van mijn kind verwoest. Hij heeft de onschuld van mijn kind genomen, en geld gegeven voor crack die mijn kind had kunnen doden. We hebben hem gesmeekt om te stoppen met geld te sturen.”

Ontkenning

In het Verenigd Koninkrijk werd al snel druk gespeculeerd over de identiteit van de presentator. Verschillende schermgezichten van de BBC zagen zich al genoodzaakt om op sociale media te melden dat ze niets met de zaak te maken hebben. “Jammer voor de haters, maar ik ben het niet”, schreef ‘Match of the day’-presentator Gary Lineker bijvoorbeeld. “Ik ben het zeker niet”, klonk het dan weer bij Jeremy Vine. En Rylan Clark schreef: “Geen idee waarom mijn naam genoemd werd, maar that ain’t me babe.”

De BBC heeft laten weten dat het een onderzoek is gestart. “We zullen spreken met de mensen die ons gecontacteerd hebben, zodat we de situatie goed begrijpen. Als we geen antwoord krijgen, kan dat onze mogelijkheden beperken”, lijkt de openbare omroep te suggereren dat de familie van de tiener niet in gesprek wil gaan, en dus zelf niet weet om wie het gaat. “Maar dat betekent niet dat ons onderzoek stopt. Als er op een bepaald nieuwe informatie aan het licht komt, zullen we handelen in lijn met onze interne procedures.”