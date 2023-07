Winnaar Gouden Bal van 1960 Luis Suarez gestorven op 88-jarige leeftijd

De Spaanse aanvallende middenvelder was een absolute topper in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. Hij begon zijn carrière bij Deportivo La Coruna, zijn opleidingsclub, en speelde vervolgens ook voor FC Barcelona (1955-1961), Inter Milaan (1961-1970) en Sampdoria (1970-1973). Als trainer was hij ook drie maal T1 van Inter en Spaans bondscoach.

Op zijn palmares prijken landstitels in Spanje met Barcelona (1959 en 1960) en in Italië met Inter (1963, 1965 en 1966). Met de Nerazzurri won hij de Europacup I, de voorloper van de Champions League, en het WK voor clubs twee maal (telkens in 1964 en 1965). Met Spanje werd hij in 1964 ook Europees kampioen.

In 1960 won hij de Ballon d’Or, de verkiezing van France Football voor de beste speler op de Europese velden. Hij eindigde nog drie maal op het podium van de verkiezing (tweede in 1961 en 1964 en derde in 1965). Suarez is nog steeds de enige geboren Spanjaard op de erelijst van de Gouden Bal.