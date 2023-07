Linkse coalitiepartners verwijten MR alles te blokkeren tijdens onderhandelingen over fiscale hervorming: “Het is onmogelijk met die partij”

Het kernkabinet komt zondagavond om 19 uur opnieuw bijeen om te praten over de fiscale hervorming. Daarbij komt ook het pensioendossier opnieuw op tafel, in de hoop de onderhandelingen vlot te trekken. De vergadering van de kern zaterdag verliep naar verluidt erg moeizaam. De linkse partijen wijzen naar de MR, die alle voorstellen blokkeert.

Het is al het vierde weekend dat wordt besteed aan de uitwerking van de hervorming. In de Kamer zei eerste minister Alexander De Croo donderdag te mikken op een akkoord voor de nationale feestdag, op 21 juli. De effecten op het nettoloon van werknemers zouden dan al volgend jaar zichtbaar zijn.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) presenteerde de regeringspartners begin maart een voorstel voor een belastinghervorming van 6 miljard euro. Door de vele veto’s is dat intussen afgezwakt tot wellicht zo’n 2 miljard.

MR

Bij sommige deelnemers leefde zaterdag de hoop zondag te kunnen landen. Maar uit de reacties van de verschillende kabinetten valt af te leiden dat de onderhandelingen, die tot na middernacht duurden, erg stroef verliepen. Groenen en socialisten wijzen daarbij naar de MR, die volgens hen elk voorstel blokkeerde. “De MR wil geen fiscale hervorming. Ze zegt dat in alle talen en blijft op dezelfde positie sinds het begin. Het is onmogelijk met de MR”, luidt het bij de linkse coalitiepartners.

De onvrede van de MR met wat op tafel ligt, is niet nieuw. Vrijdag liet vicepremier David Clarinval verstaan dat hij geen akkoord kon sluiten op basis van wat op tafel lag, onder meer omdat de zelfstandigen minder krijgen dan de anderen. Met de BTW-verhogingen neemt de ene hand volgens hem terug wat de andere geeft en er zijn te weinig maatregelen om de competitiviteit van de ondernemingen op te trekken. De hervormingen van de arbeidsmarkt zouden ook onvoldoende zijn om de nodige banen te scheppen om de fiscale hervormingen te betalen.

Andere partijen hebben het moeilijk met onder meer de BTW-verhogingen, die de consumptie kunnen raken, of de verlaging van de fiscale druk, die onvoldoende gericht zou zijn op de lage en middeninkomens.

Waarnemend Open VLD-voorzitter Tom Ongena benadrukte zondagmiddag bij VTM Nieuws dat de fiscale hervorming ervoor moet zorgen dat wie werkt beter beloond moet worden, en dat de kloof tussen wie werkt en wie niet werkt groter wordt. “Het doel is om meer mensen aan het werk te krijgen in alle sectoren”, aldus Ongena, die erop wees dat zo de pensioenen betaald kunnen wordenen en een goede gezondheidszorg gegarandeerd kan worden.

“Kans op akkoord dit weekend onbestaande”

Zondag in de loop van de dag zijn nog werkgroepen gepland en bilaterale gesprekken via de telefoon. Om 19 uur zou de kern dan opnieuw bijeenkomen. Naast de fiscale hervorming en de arbeidsmarkt, komt ook het pensioendossier op tafel. “De premier wil nu alles koppelen in een poging om de onderhandelingen opnieuw vlot te trekken”, klinkt het bij verschillende kabinetten. Dat betekent meteen ook dat de kans op een akkoord dit weekend nagenoeg onbestaande is “omdat er geen akkoord is als er niet over alles een akkoord is”.